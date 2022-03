Nicolas PAGNIER

Actuellement Ingénieur d’études chez Sopra HR Software, je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle.



Depuis vingt ans, j’évolue dans le domaine des Ressources Humaines de la Fonction Publique et depuis plus de trois ans dans le secteur privé.



J’ai eu l’opportunité de collaborer pratiquement avec tous les types d’organismes publics ainsi que de grands groupes du secteur privé



Au cours de mes nombreuses missions, j’ai pu développer mes qualités relationnelles, d’écoute, d’analyse et d’adaptation afin de donner entière satisfaction aux clients.





contact : npagnier@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de la paie Fonction Publique

Gestion des carrières Fonction Publique

Langage informatique : SQL Plus

Progiciel R.H : HR access

Outil d’extraction de données : Business Objects

Progiciel R.H : Astre RH

Progiciel G.F : Civitas

Progiciel R.H : Cegid RH

Progiciel R.H : Pléiades