Nicolas PETAIN

De formation ingénieur CNAM, j'ai pu piloter la Direction Informatique de projet de plus de 4000 J/H dans des environnements techniques complexes s'appuyant sur des architectures distribuées et/ou architectures SOA.



Domaines d'expertise : Direction Système d'Information, Direction des Etudes, Direction Technique

Management de projet

Management de transition

Staffing équipe

Gestion budgétaire

Préconisation d'architecture applicative et technique

Pilotage par les délais

Organisation d'équipe et de projet



Mes compétences :

SOA

Direction Informatique et Télécommunication

Architecture logicielle

Direction Projets

Architecture SOA

Management de projet

DSI

Organisation

Retail

Management de transition

E-commerce

Saas

Direction générale