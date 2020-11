Nicolas PONS

Je suis responsable des prestations de recherche axées sur tous types de matériaux, principalement polymères et composites.



Les prestations vont de la simple réalisation d'essais normés, à l'accompagnement d'une étude complète (recherche bibliographique, proposition de solutions, réalisation des essais, rédaction d'un rapport d'étude) en passant par la mise en place de tests "hors-normes".



Les études menées ont jusqu'à présent touché des milieux divers et variés: le Bâtiment, l'Ostréiculture, le Médical, le Transport..



Dans le cadre du développement de l'activité de mon entreprise, je suis également en charge de la conception d'un laboratoire R&D (évaluation des besoins, conception des plans, contacts des prestataires) adapté à nos besoin.



Par ailleurs, j'ai l'opportunité d'intervenir à l'IUT de Nîmes en qualité de vacataire dans les Unités d'Enseignement "Identification des Polymères" et "Rhéologie des polymères fondus". L'intégralité de ces interventions représentent 50% du volume horaire d'un professeur des universités.



Mes compétences :

Matériaux composites

Traitement de surfaces

Matériaux polymères et III V

Matériaux Plastiques

Matériaux