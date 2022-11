Jean NDIAYE

En plus de diriger IRIS-SUARL, je suis également Directeur Gênéral de Environnement Mines et Énergie EME

Qui évolue dans les études de faisabillité de Mines et Carrières. EME travaille également dans la Conception et le Dimensionnent de Centrales Solaires.

Après une riche carrière dans le domaine des TIC,j'ai décidé de me diversifié dans l'Ingéniérie de la construction et l'Environnement pour mettre en valeur ma formation d'Ingénieur des Mines.

Dans ce cadre,j'ai participé en Mai 2008 à un Séminaire de Sécurité Industrielle à l'Institut Français du Pétrole et d'octobre 2008 à janvier 2009 j'étais en formation au département Ingéniérie de la construction de l'Ecole des Mines d'Alès.





Mes compétences :

Créativité

Innovation

Loisirs