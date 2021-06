Nicolas PRATS

Chef du projet représentant le service informatique sur toutes ses phases (planning,

déroulement, recette, maintenance).

Accomplit sa mission en mode projet de façon à organiser et prioriser ses tâches, son planning et

les ressources nécessaires au sein de l'équipe informatique et des services métiers

Coordonne d’une part le groupe de travail constitué pour le projet, ainsi que les prestataires

extérieurs intervenant sur le projet.

- Alerte la Direction Informatique (ou Direction de Projet) sur tous les risques de dérapage en terme

de planning ou ressources, et propose des solutions.

- Apporte les éléments financiers de son domaine d’activités pour l’élaboration du budget.

Expertise Systèmes et Réseaux

- Propose et met en place les architectures informatiques (matérielles et logicielles) permettant

d’obtenir un fonctionnement efficient des systèmes d’informations en prenant en compte les

aspects qualité, performance, sécurité et fiabilité tout en assurant une veille technologique

- Supervise la mise en place et le maintien en bon état de fonctionnement de l’ensemble des

composants techniques (infrastucture) des systèmes d’informations, y compris la téléphonie,

permettant la garantie du service auprès des utilisateurs, et assure la mise en place des évolutions

logicielles ainsi que des licences

- Définit, avec le Responsable des systèmes d’Informations, la politique de sécurité informatique et

s'assure de son suivi.

- Propose et met en place les outils de surveillance et d'amélioration des performances des

systèmes et réseaux informatiques (Lan, Wan MPLS et Internet) afin d’anticiper leurs

dimensionnements

- Assure une veille technologique en testant de nouveaux matériels ou logiciels permettant

d'améliorer les performances, la gestion ou la sécurité du système d’informations

- Met en place les documentations techniques et optimise les procédures informatiques

Management de la DSI

- Apporte les éléments financiers de son domaine d’activités pour l’élaboration du budget.

- Rend compte régulièrement à son supérieur hiérarchique, de son activité et notamment des

projets délégués.



Mes compétences :

VMware

Android

Windows 2008 R2

UNIX

SAP

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Office

Linux

LAN/WAN > WAN

Java

HTML

Apple MacOS

Nagios

Varnish

Management

Apache

PhpMyAdmin

Altiris

VPN

Firewall

Hyper-V

Cisco

VLAN

Alcatel VoIP

Téléphonie sur IP

MASTER DATA

EDI