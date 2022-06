Très solide sur les domaines techniques et capable de m'adapter facilement, je suis un manager sachant d'insuffler une âme dans une équipe, la former et la motiver pour atteindre des objectifs ambitieux dans une ambiance sereine mais rigoureuse. J'aime la construction de la stratégie, la mise en place de l'organisation, la pérennisation de la confiance des clients et des collaborateurs, le challenge des imprévus, l'obtention et le dépassement des résultats.