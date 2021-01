Nicolas Q.

Expert Cyber sécurité chez Confidentiel , certifié GIAC GCIH, GCFA, GDAT et GCTI



- Sécurité :

Firewall et station dadministration (Checkpoint sur Sun et Windows)

Proxies http/ftp (SunOne Proxy Server, technologies Blue Coat SG et AV appliances)

Antivirus / antiRootkit / malware (Trendmicro, Symantec, Sophos, McAfee, Sysinternals)

Anti spam (technologie Ironport / Senderbase : réputation des liens, des émetteurs)

Qualys (modules Vulnerability Management et Policy Compliance)

Sandboxing (McAfee ATD)

Threat Intelligence (McAfee TIE/DXL)



-Administration

Stations de travail 7, 8, 10 et serveurs Windows 2008, 2012, 2016

Active Directory; Sharepoint MOSS 2007

Unix (Sun Solaris 5.6, 5.8 et Aix 4.3, 5.1, 5.2)

Messagerie (Exchange 5.5, 2000 et 2003, Lotus Notes) et passerelle SMTP, cluster Double-Take

Serveurs web (IIS, Domino)

Routeurs CISCO

Sauvegardes (Tivoli Storage Manager (client), ArcServe, Legato Networker)

Citrix : Metaframe XP et XenApp (Presentation Server) 4 et 4.5



- Bases de données :

Oracle 8i, 9i, 10g sous Unix et Windows

Sybase ASE 12 et Replication Server sous Unix

SQL Server



- Stockage réseau NAS:

Network Appliance (FAS250, FAS2020, Data ONTAP 6.5.3 et 7.2.5, SnapManager for Exchange SME, cluster Netapp)



- Flux financiers:

Mise en place et administration de plateformes Reuters (produits 3000 Xtra, Reuters Market Data System (R.M.D.S.), Kondor +)

Intégration dapplications Jacques Chahine Finance, Bloomberg, Thomson Financial et Fininfo

Réseau Radianz



- Protocoles / réseau : TCP/IP, SMTP, HTTP/HTTPS, FTP, SSH, ICMP, CIFS (SMB), LAN/WAN, Qos



- Langages : Shell, perl, batch, SQL



