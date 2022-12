Nicolas REMUSAT

International, six expatriations (US, Argentine, Allemagne, Suisse Zurich, UK Londres, Alger).





Direction de Programmes internationaux de plus de 100 M $

Direction de projets internationaux dont un de plus de 500 M $

Directeur chez Thales en UK

COO de Thales Suisse pendant 5 ans

Directeur Général d'une JV Thales Airbus en Allemagne

Directeur commercial

Directeur Général d'une filiale en ArgentineA

Responsable Alcatel chez Boeing à Seattle USA pendant 4 ans

Développement Logiciel systèmes complexes, finance.



Mes compétences :

Direction Grands Comptes

Direction filiale internationale

Mobilité internationale

Operations

Audit, conseil

Direction projets et programmes internationnaux