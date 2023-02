Nicolas RIGAUDEAU

Rigoureux, autonome, totalement organisé, a la recherche d'un poste de comptable confirmé, avec une solide expérience dans la supervision sur une équipe de comptable fournisseurs, dans un milieu (santé) réputé difficile et exigeant.



Mon ancien poste important était auparavant auprès d'une clientèle de professionnels de l'hôtellerie (également, réputée compliquée à gérer).



Dans le cadre de mon travail, j'ai aussi effectué de l'accueil clientèle avec ventes et conseil ainsi que facturation, et suivi clients (devis, commandes validées, livraison de la commande).



Mes compétences :

Comptabilité générale, déclaration TVA, préparation à des bilans, et certaines liasses fiscales déposées (SCI, et indépendants)

Supervision, et délégation de tâches auprès d'une équipe de comptables fournisseurs

Accueil physique de magasin