Nicolas ROBERT

Au cours de mes différentes expériences professionnelles depuis maintenant 13 ans, j'ai pu développer

des compétences techniques très pointues en système Unix et différents progiciels SGBD. Mes

compétences techniques sont également renforcées par des bases solides sur les réseaux acquises à

l'université et pratiquées couramment tout au long de mon expérience. Depuis quelques années, je

me suis tourné vers d'autres compétences plus managériales comme la gestion d'équipe et depuis 3 an vers la conduite de projets.



Formations professionnelles:



techniques:

- x25 (ENSTB)

- Administration Linux et sécurité (ACIPIA)

- Oracle 9i, 10g, RAC et Clusterware (DIGORA/Avolys)

- TWS (ARES), TWS 8.5 (IBM)

- Sybase ASE/ASIQ (Sybase France)

- PostgreSQL (Kiodan)

- Websphere 6.1 (IBM)

- CFT/Gateway/Sentinel (Axway)

- AIX et pSeries (IB)



générales:

- ITIL, monétique, gestion des risques

- Tests informatique (CEGOS)

- audit informatique (CEGOS)

- Organisation et conduite de projet (ATOS FORMATION, ORSYS)



Mes compétences :

Linux

Oracle

PostgreSQL

Sybase

TWS

Websphere

X25