- Expérience de +15 ans en commerce international

- Gestion, développement et fidélisation dun portefeuille client

- Prospection et négociation auprès de grands comptes, PME/PMI

- Ventes de services B2B et de véhicules nautiques de loisir

- Mise en place de nouveaux outils de communication et solutions webmarketing

- Esprit danalyse et de synthèse

- Excellentes capacités rédactionnelles



nikolas.roche@gmail.com



Mobilité internationale