Nicolas ROUSSEAU

Après avoir exercé de 1989 à 1997 en tant que conseiller commercial B to B & B to C dans diverses entreprises du 44 et 85 , animateur commercial en GMS, VDI : univers santé et bien être , gérant de magasin de prêt à porter. Je me suis ensuite orienté et spécialisé dans le secteur de l'assurance et produits financiers. De 1997 à 2010 j'ai occupé les postes de chargé de clientèle, collaborateur commercial d'agent d'assurance et conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

En 2010, pour des raisons personnelles, j'ai choisi de me reconvertir dans le domaine de l'insertion professionnelle afin de mettre mes compétences au service des chercheurs d'emploi.



Après avoir suivi une formation de Conseiller en Insertion Professionnelle à l'AFPA de St Herblain, j'ai exercé dans le cadre d'un CDD de six mois en tant que conseiller Pôle Emploi au sein de l’agence Acti Sud de La Roche sur Yon au service entreprises et suivi des demandeurs d'emploi.



Aujourd'hui, je recherche un poste de conseiller commercial dans le secteur bancassurance me permettent d'évoluer à moyen terme vers un poste de conseiller en patrimoine



