Nicolas SOBRIE

Gérant de PROBAIE SAS, fabriquant de menuiserie en alu.



PROBAIE est une société située dans le Nord/Pas-de-Calais, axée sur la fabrication d'une large gamme de menuiseries alu.

Nous présentons des produits de qualité, réservés aux professionnels du bâtiment. Nous sommes intervenants de proximité avec une notion de conseil importante auprès de nos clients dans l'exécution de leurs projets.

En tant que gérant de l'entreprise, notre objectif est aujourd'hui de développer une structure qualitative à l'esprit jeune et dynamique, sur un rayonnement régional du Nord/Pas-de-Calais.



Nous recherchons activement un technico-commercial pour développer notre clientèle de professionnels du bâtiment.

Si vous êtes motivé, dynamique et réactif, que vous possédez une expérience dans le secteur commercial et sur cette famille de produits, n'hésitez pas à prendre contact directement avec l'entreprise !



Mes compétences :

Management

Gestion

Conseil professionnels du bâtiment

Ressources humaines

Fabrication de menuiseries alu