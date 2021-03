Nicolas SOUYRIS

Passionné de mécanique depuis tout jeune, j'ai toujours aimé intervenir sur les domaines liés de près ou de loin à celle ci, la pluridisciplinarité étant mon atout. J'interviens en moto, automobile, engin agricole, maintenance informatique logicielle et matérielle.



Très technique, polyvalent et travaillant avec les meilleures méthodes je suis également autodidacte et sais me former au besoin en totale autonomie.



Le domaine du test / essai, la recherche et le développement est aujourd'hui la voie que je choisis, cette culture du «meilleur choix» est pour moi naturelle et essentielle.

Apporter un avis expert aux personnes liées au projet est primordial.



Je possède les permis A, B, C, E(B), E (C).



Habilitations électriques: B0, BR, B2V, BE, BC.



Caces 1 et 5.