Nicolas SPARTA

Bonjour ! Tout d'abord merci pour votre visite et votre intérêt.



Psychologue du travail en exercice depuis 27 ans, je suis intervenu au départ dans le champ de la formation par apprentissage, puis du bilan de compétences (conseiller bilan puis Directeur du CIBC 04 de de 96 à 2001). Durant dix ans, j'ai exercé ensuite comme chargé de missions / consultant en entreprise et spécialiste de l'orientation et de la formation des adultes (psychologue AFPA jusqu'en 2010). Depuis 11 ans, j'exerce comme psychologue et référant en formation/orientation et conseil en évolution professionnelle en appui aux conseillers à l'emploi sur le territoire des Alpes de Haute Provence (04) pour Pôle Emploi. Ayant suivi et validé en 2013, au sein de sciences Po Aix, le certificat "prévention et gestion des risques psychosociaux dans le cadre professionnel" (formation étalée sur 10 mois en DIF), j'ai diversifié mon champs d'intervention dans ce domaine de la prévention et gestion des RPS.

EN septembre 2020, en parallèle de mon poste de psychologue salarié à Pôle Emploi Manosque, j'ai ouvert mon cabinet libéral sur Oraison dans les Alpes de Haute Provence.

Mon cabinet de psychologie est centré sur les problématiques de souffrance au travail. J'y accueille toutes personnes vivant des répercussions psychologiques négatives à cause de l'organisation du travail qu'elles subissent au sein de leur entreprise, ou à cause de la charge et de l'intensité du travail qui leurs sont demandées, à cause des relations complexes ou délétères entre les salariés ou avec l'encadrement, etc....

Au delà des problématiques de burn-out, dépressions réactionnelles au travail, épuisements professionnels...Je traite également les personnes connaissant des troubles anxieux généralisé, des pertes de confiance en soi et image de soi déficitaire, des troubles obsessionnels compulsifs, etc...



J'accompagne également les salariés qui souhaitent réfléchir à leur reconversion professionnelle ou à leur évolution professionnelle.



J'interviens également en entreprise pour :



- De l'analyse de pratique professionnelle

- De la médiation professionnelle (gestion de conflit,....)

- Conseil en qualité de vie au travail (QVT)

- Diagnostic et réduction des risques psychosociaux (RPS)

- Conseil et appui en évaluation psychotechnique (tests de personnalités, tests de mesure des aptitudes professionnelles, tests d'intérêts et de motivation professionnelle, analyse des compétences,....



Mes compétences :

Supervision de cadres

Analyse de pratique professionnelle (groupe)

Médiation professionnelle

Accompagnement psychologique individuel

Pilotage de la performance

Manager par l'intelligence collective

Ecouter analyser agir

Développer le sens au travail

Accompagner les transitions

Mettre en place la QVT au sein des entreprises

Accompagnement groupes expérimentation

Gérer les risques psychosociaux

Recruter et intégrer les nouveaux venus

Développer les compétences (formations)

Améliorer l'organisation du travail