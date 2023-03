Nicolas THONNEY

"Artisan de l'image et spécialiste en communication visuelle."



Créatif formé aux Beaux-Arts, je dynamise vos projets par l'apport d'une expérience de 10 ans dans les domaines du graphisme, du web, de l'audiovisuel et de la signalétique.



Mon coeur de métier est l'infographie (graphisme, photographie, retouches & chromie...), que j'ai enrichi avec le webdesign (formation pro' et en autodidacte).



Ma dernière expérience en date m'a apporté une solide connaissance de la signalétique (habillage de vitrines et de véhicules, panneaux et enseignes, marquage de texile et d'objets publicitaires...), et de ses contraintes de production.



Dans les nombreux projets que j'ai mené, j'ai collaboré avec de nombreux corps de métier connexes au mien (imprimeurs, développeurs informatiques, régisseurs, cadreurs/monteurs...), dont les process de productions me sont familiers, et donc maitrisables face à un cahier des charges spécifique.



Mon book en ligne : http://www.solynk.com



Mes compétences :

Graphisme et communication

Animation 2D

WebDesign

Coloriste

Graphisme sous photoshop

Photographie

Rédaction de cahier des charges

Analyse de projet

Créativité

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Flash

Adobe Illustrator

HTML

CSS

Joomla!

Adobe After Effects

Sound Forge

Illustration

Infographie

Réseaux sociaux