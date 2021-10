Mes compétences :

Définition du pilotage et des tableaux de bord

Rédaction de cahier des charges

Elaboration du budget et des plannings

Coordination des intervenants MOA/MOE

Organisation et animation de session de formation

Gestion / Pilotage de projet

Réseaux informatiques & sécurité

Windows Serveur de NT4 à 2019

Firewall (Netasq et Fortinet)

Virtualisation

VPN et Interconnexion

Infrastructure Citrix XenApp



N'hésitez pas à me contacter.

nicolas.urbaniak@outlook.com