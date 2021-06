Nicolas VAZQUEZ

« Il nest de richesses que dhommes » (Jean BODIN) : c'est aphorisme célèbre résume parfaitement ma philosophie.

Fortement motivé par lévolution et la découverte doutils informatiques, leur intégration au système dinformation ainsi que par la gestion et le partage de l'information, mon objectif est cependant d'amener confort et service à lutilisateur.

Dans le travail, japprécie les rencontres, la collaboration et la diversité des activités que je retrouve notamment à travers les étapes de la gestion de projet : analyse des besoins, recherche de solutions, accompagnement du changement.