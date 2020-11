Nicolas VERSCHELDE

Mon besoin vital : l'Humour au quotidien !

Une journée sans rire est une journée perdue...



Mon credo : Se remettre en question en permanence !

Rien n'est jamais acquis, le travail sur soi dure toute une vie...



Éternel optimiste et doté d'une joie de vivre naturelle, j'aime apporter une touche d'humour et procurer une bouffée d'oxygène à mes collègues au quotidien. Dynamique et ultra-motivé en toutes circonstances, je me plais à relever sans cesse de nouveaux challenges professionnels.



Fort d'une expérience de plus de 10 ans en Marketing Produits dans un contexte international, je suis polyvalent et capable de m'adapter rapidement à de nouveaux univers et à relever de nouveaux défis.



Véritable Passionné et "Performer" dans l'âme, je recherche en permanence des idées nouvelles pour optimiser les process et gagner en efficacité (Time & Cost Saving).



Ce que je recherche surtout : le Management et le travail en équipe dans un climat de confiance réciproque.



Mes compétences :

SAP

Outil de pricing (Workit)

Google Editor

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)

STIBO (step)

Google Adwords

Veille concurrentielle

Management des ventes

QlickView

Vente

Management

Vente B2B

Marketing opérationnel

Négociation commerciale

Marketing stratégique

Veille technologique

Vente en ligne

Achats

Google Apps

Marketing produit

Pricing

Google analytics