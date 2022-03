Nicole MALLASSAGNE

Après avoir partagé les grands auteurs avec me élèves, aujourd'hui, j'ai enfin le temps d'écrire.

La meilleure façon de me présenter est de vous parler de mon écriture.



Aucune vie n'est un roman, mes romans prennent vie.

Une région, un décor, des personnages, une situation, et… tout s'anime.

Tout est fiction, tout est réel. Le roman est la vie. Des sentiments, des sensations, des odeurs, des regards, des silences, … Personnages, narrateur, auteur, qui connaît la vérité ? Personne. Mais la magie des mots, page après page, transporte ; une paix perdue, une paix recherchée, une paix à venir. Un avenir à découvrir, le mystère de la vie.

Si j'avais un secret, je le partagerais avec le renard de Saint Exupéry "…on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux". »



Vous pouvez en savoir plus sur mon site :Array

Sur lequel vous pourrez lire le début de mes romans, des nouvelles dans leur intégralité, derrière chaque page, chaque personnage, l'auteur !



Mes compétences :

Ecriture - Conférences