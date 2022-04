Fabienne LOUP-BRUNSWICK

Après dix ans d'enseignement et vingt ans d'édition scientifique scolaire et universitaire au sein de différentes maisons d'édition reconnues, j'ai choisi, en septembre 2007, d'exercer en tant qu'indépendante et de créer, depuis, ma société.



Mon expérience dans l'édition, à des postes de responsabilité, me permet aussi mener à bien des missions dans d'autres domaines que les sciences et le scolaire/universitaire, en tant que consultante éditoriale, éditrice et auteure, pour la jeunesse et le "grand public".



Je m'intéresse aussi beaucoup à l'édition numérique, à ce qu'elle peut offrir moyennant une réflexion en amont de la part des éditeurs et des auteurs. "L'avenir ne se devine pas, il se prépare" écrivent Marin Dacos et Pierre Mounier dans "L'édition électronique", coll. Repères, Ed. La Découverte, excellente synthèse sur le sujet.

J'ai donc complété ma formation en suivant, en 2009/2010, le Master 2 pro "Conseil éditorial et gestion des données numériques" de Paris 4 et en effectuant un stage pratique en agence web.

C'est donc aussi dans ce domaine que je souhaiterais trouver des missions, tant en audit et réflexion à partir d'un fonds éditorial, qu'en conception.



Je peux ajouter que je suis très rigoureuse, très organisée, que j'ai une grande capacité de travail, un excellent relationnel et que je vais jusqu'au bout de ce que j'entreprends.

J'ai un parcours atypique, je l'ai choisi, je l'assume.



