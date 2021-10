Nicole NICOLE DOCQUIER (DOCQUIER)

Je suis Ambassadrice Coach Psio Lumino-Relaxothérapie depuis fin mai 2015



Ma plus grande passion est de donner la perspective, la possibilité, le choix aux personnes d'avoir une meilleure qualité de vie par des méthodes naturelles.

Mon métier consiste à stopper les pensées ruminantes et a apporter un meilleur sommeil et une meilleure récupération , à gérer son stress etc... grâce à uneTechnique innovante et unique et purement Belge que l'on appelle le Psio Lumino-Relaxothérapie



Mon blog : http://nicoledoc.simplesite.com





Je suis également qualifiée Directeur et responsable en Belgique dans le domaine des minéraux Fulviques , puissant chélateurs des Métaux lourds

Anti- inflammatoire puissant naturel .....



https://blackoxygenorganics.com/fr/coline



Mes compétences :

Compléments alimentaires Aloe Vera et Minéraux Fulviques

Santé

Formatrice

Cosmétique

Soins visage

Coaching

Animation commerciale

Conseillère, bien-être , Santé , Beauté

Distributrice et Conseillère

Soins du corps

Développement personnel