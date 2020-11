Nidoy CHARLY

Monsieur Charly NIDOY : Responsable d’affaires Thermique/Energie du Bâtiment (climatisation , chauffage, froid semi-industriel, thermique, Fluides, immobilier, maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables).

10 ans de management opérationnel d'équipes et de sous traitants en froid et climatisation.

Compétence en maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables

Connaissance sur la réglementation thermique sur le neuf RT 2012 et l’existant.

Etude réglementaire RT 2012.

Pour tout contact pour un poste éventuel :

E mail : charly.nidoy@gmail.com



Mes compétences :

Audit

Budgets

Développement informatique

Energie éolienne

Climatisation

Thermique Énergétique

Génie climatique

Management

Thermique

Energie

Froid commercial

Biomasse

Energie solaire

Photovoltaïque

Audit énergétique

Gestion des installations

Thermique du bâtiment

Gestion immobilière

C Programming Language