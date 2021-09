Nikiema Kany Aicha SIDIBE

Après avoir obtenu un graduate diploma(ABE LEVEL6) en business management équivalent à un master 1, je suis étudiante en fin de cycle de MSC en corporate financial management. Dotée de quelques expériences, mon objectif est de travailler dans le conseil ou en audit financier mais reste ouverte aux autres emplois du contrôle interne et de la gestion financière. Motivée, rigoureuse et organisée, je reste disponible à partir du mois de mai pour une offre d'emplois dans ces domaines.



Mes compétences :

Business Management

Internal Audit

Financial Report Analysis

Pack Office

Corporate Finance

Ciel Compta

Capital Budgeting