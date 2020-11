Nils DE TYMOWSKI

Militant du Réseau Equilibre CFE-CGC.

Le réseau équilibre, est au sein de la CFE-CGC., un lieu d’échanges, de réflexion, de propositions sur les questions d'égalité professionnelle femmes hommes, l'équilibre des temps de vie et la diversité.

À ce titre je participe à différents groupes de travail, au niveau régional Ile de France et aussi national.

Plan Régional Stratégique Egalité Femmes Hommes, initiative de la préfecture de région avec la délégation régionale aux droits des femmes.

Le plan d’actions concerté pour l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail en Ile-de-France

Initiative de la DIRECCTE Île-de-France, en partenariat avec le conseil régional.

Participe au comité pilotage : Des femmes des hommes des entreprises en Île-de-France avec le financement de FSE, soutenu par la région, piloté par ARBORUS

Participe aussi à des groupes de travail de l’ORSE et de L’AFMD, ….



Mes compétences :

Diversité

Egalité professionnelle

Lutte contre les discriminations

Origine