Nina ROJTMAN

En formation à l'Institut de Shiatsu Traditionnel, auprès de Nadine Daniel, en Avignon

Parcours en théâtre de 1992 à 2007, à Paris.

De 2009 à 2015, au Royaume-Uni : Aïkido, art martial japonais non-violent.

2019 : Shiatsu, art de guérison japonais, fondé sur l'acu-pression.

Le cycle de formation complet dure quatre ans.

Je viens de finir ma deuxième année, qui a comporté, outre le tronc obligatoire des séminaires de Shiatsu, des modules complémentaires en ;

- Jin Shin Do

- Do-In

- Anatomie/Physiologie humaines

- Diététique énergétique.

Cet enseignement varié et très dense demande une implication totale, et une refonte radicale de ce qu'on est, afin d'être au service de son art et de ses patients.

La garantie de pratiquer avec une véritable attention à l'autre.