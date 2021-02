Nine GUESNIER

Je suis étudiante en seconde année de DUT Hygiène Sécurité Environnement à Tulle.

Lors de cette formation, jai acquis des compétences en matière de santé et sécurité au travail. Les cours allient théorie et pratique dans un large domaine de, matières comme la sécurité chimique avec lutilisation de Seirich, les risques incendies, la gestion de déchets, la création dun document unique, la communication, et des projets tutorés.

Ayant été Jeune Sapeur-Pompier, dans la caserne de Samatan. Cette expérience ma beaucoup apporté dans ma vie de tous les jours. En alternant, la théorie, la pratique et le sport, jy ai appris le travail déquipe, la discipline et lorganisation.