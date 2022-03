Tony FLORNOY

Actuellement étudiant en deuxième année de DUT Hygiène Sécurité Environnement, j'ai eut l'opportunité d'effectuer cette formation en alternance dans la médecine du travail (AMETRA06) à Nice. J'ai été embauché en temps que technicien Santé sécurité au travail avec pour mission de réaliser des fiche entreprise (Documents regroupant l'ensemble des risque du entreprise avec des préconisation d'amélioration).



Grace à cette formation je possède des compétence dans l'analyse de diverses données comme concernant l'acoustique, la ventilation, le rejet, la radioactivité, etc... Je suis également capable, suite à l'analyse, d'effectuer une comparaison avec les législation associé et d'en tirer des actions à prévoir en cas de non respect des seuils. Mon alternance m'a permis d'acquérir un large spectre de connaissance lié à la santé et à la sécurité au travail dans divers secteurs d'activités.