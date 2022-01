Nizar BEN BOUZID

Ingénieur Electromécanique (ENIS), j'ai aujourd'hui 11 ans d'expérience dans un environnement aéronautique.

Je dirige actuellement un service qualité composé de 5 départements (qualité produit, Client, fournisseurs, Système et Métrologie) soit de 15 personnes.

Auparavant, j'ai occupé un poste de Responsable Méthodes&industrialisation et Responsable d'Unité Autonome de Production dans une filiale de fabrication d'actionneur de distribution du kérosène.



Mes compétences :

Réglementation aéronautique européenne

Norme EN9100

Six Sigma

Norme ISO 9001 V2015

Management opérationnel

Conduite du changement

Audit

QRQC

FMECA

Project Management

Budgets & Budgeting

Continuous Improvement

Microsoft