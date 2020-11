Nizar EL BEZ

Bénéficiant de plus de dix d’expérience dans le domaine commercial B to B & B to C expert en Télémarketing polyvalent entre l’émission et la réception d’appels, le marché local et l’export. Véritable meneur d’homme s’appuyant sur un esprit analytique et organisation d'anticipation. Bénéficiant d’un esprit ouvert et évolutif. Motivé par la création la construction et le développement, doté d’une bonne capacité d’adaptation. Je profite de la vie professionnelle pour apprendre et me défier jour après jour.



Mes compétences :

Commerce

Developpement commercial

Gestion d'equipe

Gestion de production en centre d'appels

Crm

Strategie commercial