Je suis actuellement étudiant en BTS Management de lhôtellerie et de la restauration à linstitution Notre-Dame-La-Riche à Tours. Je souhaiterai intégrer la licence MACAT management de la restauration au CYU de Gennevilliers.

Je souhaite poursuivre mes études afin daccroitre mes connaissances et davoir le maximum de bagages possible.