Noëlle YOLDI

En CDI dans le logement social depuis 17 ans, j'ai aujourd'hui le désir de donner un nouveau sens à ma carrière professionnelle et d'évoluer.

Mes diverses expériences m'ont permises d'acquérir une grande polyvalence tant sur la proximité, au contact de la clientèle, qu'au sein d'une équipe, avec mes capacités d'intégration.

J'ai pu tout au long de ma vie professionnelle bénéficier de formations qui me permettent d'actualiser mes connaissances et d'accroître mes compétences.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrai développer mon parcours professionnel.





Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Droit du travail

Droit social

Comptabilité générale

Informatique

Suivi commercial et administratif

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Organisation

Dynamique

Gestion de projet

Mise en place de formations

Adaptabilité

Accueil Physique et Téléphonique

Gestion administrative

Rigueur

Bonne gestion des priorités

Bienveillance

Ecoute

Souplesse

Capacité d'adaptation