Bienvenue sur mon profil.



Je m'appelle Noémie Bobo. J'ai un bac littéraire que j'ai eu en 2014.

De 2014 à 2016, j'étais en langues étrangères appliquées à la faculté Saint Charles à Marseille. Ensuite, je me suis réorienté vers le tourisme. J'ai eu mon BTS tourisme en 2019. En 2022, j'ai obtenu la licence professionnelle Protection et Valorisation du patrimoine historique et culturel.

Actuellement, je suis en licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs à l'IUT de Cannes-La Bocca. J'étudie le droit du tourisme, les ressources humaines, la gestion financière, le marketing digital la géographie du tourisme et les langues étrangères.

J'ai effectué plusieurs stages dans le domaine du tourisme ce qui m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences. Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 4 mois qui se déroulera du 24 avril au 18 aout 2023.