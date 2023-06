Noémie BRETON

Diplômée Responsable de communication par l'EFAP Bordeaux, j'ai effectué mon parcours professionnel en France, en Angleterre et en Australie. Dynamique et appliquée j'ai appris des méthodes de travail rigoureuses et productives.

Ma passion pour l'escalade m'a apporté un self-control inégalable qui me sert désormais dans ma vie de tous les jours. Je m'intègre également très rapidement dans une équipe.

Grâce à mon enthousiasme je suis toujours motivée et motivante dans mon travail ce qui fait de moi un élément moteur important au sein d'une entreprise.



Mes compétences concernent :

Stratégie de e-reputation

web marketing

content writing

Relations Presse

Publicité

Communication corporate

Événementiel et Relations Publiques

Édition, Journalisme

Traduction (English/ French/ Spanish)

Stratégie Marketing

Media Planning

Networking

Campagne e-commerce

community management



