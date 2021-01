Noémie GASSER

J'accompagne chacun.e à trouver sa juste place professionnelle



- Au niveau individuel :

Faire un bilan de ses compétences et potentiels

Décider de rester à son poste, ou de partir,

Construire un projet de reconversion professionnelle,

Réaliser une transition professionnelle,



- Au niveau collectif :

Accompagner les membres d'une équipe à trouver leur juste place,

Cohésion d'équipe

Communication efficiente



Accompagner les dirigeants et managers de l'Economie sociale à susciter la confiance et l'efficience dans leurs équipes par un management collaboratif

Entretiens individuels

Conduite de réunion

Savoir déléguer

MIeux communiquer

Fixer un cadre et des objectifs





Lire plus sur https://grandlargecoaching.com/



Mon parcours :

- 3 ans de pratique du coaching professionnel

- Formation coach de vie, coach en entreprise et coach-animateur d'équipe avec l'Institut de Coaching d'Alsace.

- Master en ingénierie des systèmes de formation et d'emploi

- 20 ans d'expérience en gestion de groupes d'apprenants,





Mes compétences :

Ecoute active

Techniques de communication

Coaching professionnel

Techniques de bilan de compétences et de potentiels

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Gestion de groupe

Coordination

Conseil