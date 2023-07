Noémie HEISER

Diplômée d'un Master 2 en Ingénierie du développement durable en 2011 à l'ENSAIA de Nancy avec une spécialisation dans le domaine des sites et sols pollués, j'ai en fait eu une formation pluridisciplinaire en environnement à la faculté.



Actuellement en poste dans le bureau d'étude SCE à Paris, je m'occupe de divers dossiers : études d'impacts, dossiers loi sur l'eau, diagnostic sites et sols pollués, suivi de chantier de dépollution... Je réponds également à des appels d'offres dans mon secteur.





Mes compétences :

Environnement

Sites et sols pollués