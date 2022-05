Raphaelle BUATOIS

Issue d'une formation généraliste en environnement (Master Génie de l'Environnement, Université Paul Verlaine de Metz), j'ai choisi de m'orienter dans le domaine de la pollution des sols, domaine qui m'a permis de lier mes connaissances de base en chimie (IUT de chimie de Villeurbanne) avec celles du Master.



Via mes différents stages réalisés, je me suis orientée vers les sites et sols pollués et le travail en bureau d'étude.



Je travaille depuis 2007 au sein de la société SCE, bureau d'étude, en tant que chef de projet. J'ai pour tâches principales la réponse aux appels d'offres, la coordination des équipes chantier pour la réalisation des investigations terrains, la gestion des clients et l'ingénierie.



Plus récemment, j'ai eu l'occasion de me former sur la mission d'auditrice interne qualité sur des études BPL et de réaliser des audits sur différents sites de la société.

Je suis également en appui de la responsable de pole sur l'élaboration des réponses aux appels d'offres publics, en autre sur des projets d'aménagements.



En une dizaine d'année d'expérience sur ce poste, dans cette entreprise, je suis à la recherche de nouvelles opportunités, nouveaux projets, nouveaux clients, nouvelle vision des projets!



Mes compétences :

Appels d'offres

Gestion client

Ingénierie

Sites et sols pollués

Adaptabilité

Rigueur

Audit qualité

Encadrement

Conseil

Communication