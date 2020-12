Noémie NOIROT

Titulaire du Master « Essais Cliniques & Développement du Médicament » de Poitiers, et fort d'expériences en tant que Chargée détudes claims au sein de grands groupes dermo-cosmétiques, j'aspire à un poste similaire en évaluation ou au sein des affaires réglementaires.



Rigoureuse et dynamique, j'apprécie le travail en équipe autant que personnel. Je maîtrise le cadre législatif des études portant sur des produits cosmétiques, ainsi que le mode d'action et le processus global nécessaire au développement de cette catégorie de produits. Capable de gérer un ensemble de projets en parallèle, de lexpression du besoin au rendu de résultats, je saurai prioriser mon travail dans le respect des délais et budgets impartis.



Je suis à l'écoute d'opportunités en tant que Chef de projets dans le domaine de la dermo-cosmétique. Par ailleurs, jétudierai toute proposition relative aux secteurs des DM, des compléments alimentaires/de la nutrition ou encore des produits vétérinaires dans le secteur privé.



Mes compétences :

Microsoft Office

BPC

GCP

Recherche clinique

Essais cliniques

Capacités rédactionnelles : synthèses, rapports cl

Gestion d'études cliniques

Interprétation de rapports statistiques