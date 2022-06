Victor GUILLER

Passionné par la Data Science et la Chimie, mon objectif est de combiner expertise métier, plan d'expériences et analyse de données pour aider les laboratoires à tirer parti de leurs données historiques, à planifier efficacement leurs prochaines expériences, à prendre de meilleures décisions et à percer certains des mystères de la chimie.



Penseur rationnel et axé sur les données, je suis prêt à partager ma passion et à aider à rendre la littératie des données accessible à tous. Curieux, j'aime lire et apprendre sur les innovations, la technologie, les sciences, la chimie, les statistiques, la science des données et l'analyse.



Domaines d'intérêt : Innovation, Digitalisation, Plan d'expériences, Statistiques, Machine Learning, Analyse de données, Visualisation de données et Chémoinformatique.