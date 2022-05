Vincent DI MASCIO

Ingénieur chimiste spécialisé en formulation et chimie des matériaux je suis réactif, motivé et pugnace. Mes domaines de compétences sont les suivant:



• Gestion de projets

• Expertise et planification d'essai

• Développement de méthodes et optimisation de performances

• Réalisation et encadrement de tests de performances, d’analyses physico-chimiques et suivis de stabilité

• Travail dans le respect des normes ISO et H/QSE

• Collaboration et interaction avec les équipes : Qualité, marketing, commercial et production.



Pour en savoir plus sur mon parcours, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone :



vincent.dimascio1@gmail.com

+33 601931232



Mes compétences :

Planification de projet

Chimie industrielle

Chimie analytique

Marketing

Chimie

Gestion de projet

Peinture

Chimie fine

Chimie organique

Coating - PVC Flooring

Recherche et développement produit

Plan d'expériences

Plasturgie / extrusion

Pharma engineering

Medical packaging & device

Formulation (cosmétique, pharmaceutique, industrie