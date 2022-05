Passionné par l'univers des sciences et soucieux des problématiques de valorisation technico-scientifique en recherche industrielle, je suis à l'écoute de toute nouveauté en ingénierie R&D !



Ouvert à l’Autre et à l’échange, je suis convaincu que ma curiosité intellectuelle et ma volonté d’entreprendre sauront être des atouts majeurs à la réussite des missions que vous me proposerez.



Si mon profil a su éveiller votre intérêt, n’hésitez pas à me contacter :



Lien Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/profile/louis.nizinski



Lien LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/louis-nizinski



E-mail : louis.nizinski@outlook.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Chimie des matériaux

Chimie analytique

Chimie des polymères

Synthèse organique

Maîtrise Pack Office

Cosmétique