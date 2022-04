Claire BOURGAREL

Jeune diplômée en Formulation, je suis à la recherche d'un poste dans l'industrie. J'apprécie le développement de projets et de méthodes, l'optimisation de formules et protocoles et les synergies au sein d'une équipe. Je recherche en particulier une opportunité dans le domaine de la cosmétique, des huiles essentielles ou de la parfumerie.



Ayant été éduquée dans un collège et lycée international, puis ayant voyagé et vécu à Barcelone et Edimbourg, j'ai développé un esprit ouvert et avide de s'enrichir par des projets divers et le contact avec des gens autour de moi.



Je possède de bonnes qualités d'organisation/planification/gestion du temps, ainsi qu'une facilité à la communication tant avec mes supérieurs qu'avec le reste de mes collègues. J'ai également une forte capacité d'adaptation suite à mes différentes expériences.



Mes compétences :

Analyses physico chimiques

Rédaction scientifique

Formulation cosmétique

Polymères