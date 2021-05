Sandrine PLUMEJEAU

♦ Ingénieur Docteur en chimie des matériaux, je suis polyvalente et avide de nouvelles expériences, proposez moi de nouveaux challenges scientifiques dans les céramiques, polymères, catalyseurs et matériaux hybrides ! ♦



Mes compétences :

Matériaux Plastiques

Chimie des matériaux

Chimie Inorganique

Matériaux hybrides

TEM

TGA

Chimie verte

MEB

Matériaux composites

Chimie organique

IRTF

DRX sur poudre

DSC

RMN solide et liquide

BET

Matériaux membranaires

Spectroscopie Uv-visible

Catalyse

Rhéologie

Nanomatériaux

Colloïdes

Développement durable

Polymères

Dépollution

Recherche

Chercheur

Ingénieur

Formulation

Semiconductors

Project Management

Waste Management

Commodities

FTIR

HPLC

Sol-gel