Karine HOVAGHIMIAN

Actuellement en poste en tant que CHEF DE PROJETS DEVELOPPEMENT PRODUITS COSMETIQUES au sein de la société LUBRO, j’exerce aujourd’hui le métier auquel j’ai toujours aspiré.



En effet, j’ai souhaité orienter mon parcours professionnel dans le but de trouver un poste à l’interface de la science et du développement.



Aujourd’hui, je suis heureuse de pouvoir manager des projets visant à développer des produits cosmétiques, de la recherche de matières premières auprès des fournisseurs jusqu’à leur mise sur le marché.



Ouverte à l'échange scientifique, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: k.hovaghimian@laposte.net



Mes compétences :

Formulation

Chimie

R&D