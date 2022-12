Noémie VACHETTE

Bénéficiant de 3 ans d'expériences, je dispose d'un bagage à la fois marketing et commercial. Mon écoute et mon esprit d'analyse m'ont permis de connaitre la concurrence, répondre au besoins de mes clients et trouver des opportunités à exploiter.



Mes compétences :

Pack office

Photoshop

Filemaker

Développement commercial

Agroalimentaire

Stratégie de communication

Relations Presse

Grande distribution

Gestion de la relation client

Études marketing

Marketing opérationnel

Marketing direct

Crm

Stratégie digitale

Vente

Négociation