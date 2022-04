Yani OUKID

Aujourd'hui chez l'agence de publicité la chose en tant que Chef de Projet, j'étais auparavant étudiant en 5ème année au sein de la St. John's University à New York. J'ai effectué mon cursus à l'ISEG Business & Finance School Paris et l'International School of Management. J'ai passé 7 mois en stage à la Société Générale en tant que stagiaire Chargé de Publicité en 2014 (où j'ai participé à l'élaboration de l'opération Un Appart à la Clé et les campagnes jeunes So Music) et 8 mois à Buenos Aires en 2013 (échange universitaire ainsi que stage).



Heureux, souriant, curieux, intéressé et surtout débordant de motivation !



N'hésitez pas à m'envoyer un message.



Mes compétences :

Informatique

Médias sociaux

Management

Marketing