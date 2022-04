Yanis Oukid is a Civil and Hydraulic Engineer, specialized in hydraulic structures, graduated from Ecole Nationale Polytechnique d’Alger. He also obtained a Master of specialization in Water Resources, Civil works and Environment from Grenoble INP ENSE3.



Member of the French National Committee on Large Dams, he has forged a solid experience during 7 years, by working on multiple design studies of large dams and hydroelectric power plants, at all design stages from feasibility to construction. He has worked on various subjects such as complex hydraulic studies and numerical modeling, computation of dynamic and static behaviour of structures by numerical methods, risk analysis, power and energy optimization for complex schemes, large structures design, hydroelectric schemes design and Project managment.





Yanis Oukid est ingénieur Génie Civil et Hydraulique, spécialisé dans les structures hydrauliques. Il est diplômé de l'Ecole Nationale Polytechnique d'Alger, et a obtenu un Mastère de spécialisation en Hydraulique, Ouvrages et Environnement de l'INP ENSE3 de Grenoble.



Membre du Comité Français des Barrages Réservoir, il s’est forgé une solide expérience pendant 7 ans en travaillant sur différents grands projets de barrages et centrales hydroélectriques, à tous les niveaux d’études ; de la pré-faisabilité aux études d’exécution. Il a abordé des problèmes variés tels que les études hydrauliques complexes et modélisations numériques, analyse du comportement dynamique et statique d’ouvrages par méthodes numériques couplées, analyses de risque, optimisation énergétique sur des ensembles hydroélectriques, conception d'ouvrages complexes et d’aménagements, et gestion de projet.