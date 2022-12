Nolwenn KERZREHO

J'aide nos clients à définir leurs exigences et à mettre en œuvre la meilleure solution de publication documentaire.



J'apprécie particulièrement de relever les défis spécifiques (adaptations linguistiques et réglementaires, localisation des équipes) des industries dans leur production documentaire et de définir les solutions qui conviennent dans les contraintes données.



Mes activités incluent l'accompagnement des tests, les démonstrations et présence aux événements internationaux, le conseil et le support aux partenaires. @nolwennIXIASOFT



En tant qu'intervenant à l'université, je maintiens une veille active sur les techniques de communication technique et encadre chaque année des projets universitaires. Je fais également la liaison entre les entreprises, les universités et les associations professionnelles au CFTTR - Université Rennes 2. @CFTTR