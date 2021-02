Passionné d'image et de typographie, et fort d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans, mes différents postes m'ont amené à concrétiser nombres de travaux, seul et en équipe, du concept à la réalisation.



Cela me permet aujourd'hui d'assurer la direction artistique de projets print, web ou vidéo, tout en assumant conjointement management d'équipe et production.



Mes compétences :

Charte graphique

Identité visuelle

Communication visuelle

Graphisme

Management