Nor-Islem KECHICHE

Issu d'un baccalauréat STI Génie électronique, je me suis dirigé vers un DUT Génie électrique et informatique industrielle. Cette formation fut riche en connaissances, j'ai acquis les compétences techniques nécessaire dans les domaines de l'automatisme, l'électronique, l'électrotechnique et l'informatique industrielle. Les différents travaux pratique ainsi que mon stage m'on permis de mettre en pratique toutes la théorie étudiée.



J'ai décidé de compléter ma formation par une licence professionnelle chargé d'affaires en ingénierie électrique afin d'obtenir cette double compétences à la fois technique et commercial. J'ai coordonné et suivi des grands et des petits projets, à cours et à long terme.



Au delà de ma motivation pour le travail, j'ai un gout prononcé pour le sport. Je pratique le basket ball au niveau départemental depuis 12 ans, je suis arbitre officiel de basket depuis 6 ans au niveau Pré-National et je suis également cadre formateur au sein de mon comité afin de former les jeunes arbitres. L'arbitrage renforce constamment mon relationnel et me permet de m'adapter aux différents interlocuteurs.



Mon ambition et mon optimisme me motivent à integrer une entreprise pour que je puisse la faire évoluer du mieux que je peux sur un plan mondial.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste de technico commercial, ce qui me permettrait de mettre en adéquation toutes mes compétences au services d'une entreprise aussi ambitieuse que moi.



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Gestion de projet

Ingénierie

Génie électrique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office